Усього в літньому оздоровленні дітей задіяно 744 установи регіону. З них понад 700 — це пришкільні табори, 28 — стаціонарні, а також табори праці та відпочинку. Понад 7 тисяч дітей соціально незахищених категорій за кошти обласного бюджету зможуть оздоровитися в таборах за межами Харківської області.
«Цьогоріч з обласного бюджету було передбачено безпрецедентну суму на оздоровлення дітей пільгових категорій — понад 40 мільйонів гривень, — розповіла заступник начальника управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Лариса Козлова. — А торік Харківська область була лідером з оздоровлення дітей серед регіонів України. Ми взяли на себе зобов’язання і в цьому році зберегти лідерські позиції та якісно оздоровити наших дітей, створивши для них максимально безпечні умови», — наголосила вона.
За офіційними даними, у пришкільних таборах, які працювали до 16 червня, відпочили понад 73,5 тисячі дітей. Пришкільні табори в Чугуєві опікуватимуться дітьми до кінця червня, а також у серпні. Частина школярів відпочине в наметових таборах у Лозовій і в Херсонській області.
Одними з перших відкрилися пришкільні табори у Харківській гімназії №55 та спеціалізованій школі №17, де табір мовний. Там заняття з англійської й іспанської мов проходили просто неба. Однією з тем дня було здорове харчування. П’ятикласники намалювали плакати з улюбленими корисними продуктами, розповіли про їхні властивості й проспівали пісню англійською. У шкільному кабінеті для них провели кулінарний майстер-клас.
«Ми малюємо, співаємо, презентуємо проекти англійською, переглядаємо мультфільми. Ігрова форма допомагає дітям краще засвоїти і закріпити матеріал», — розповіла вчитель Оксана Коваленко-Будянська.
Директор Ірина Касеко зазначила, що в школі працюють троє вчителів року — двоє викладають англійську, один — іспанську. До школи приїжджали волонтери, які спілкувалися з дітьми англійською і допомагали опановувати її.
«Ми виграли в національному проекті GoCamp. Приміром, волонтер з Канади провів у нас за цією програмою три тижні. Діти охоче з ним спілкувалися. Багато наших учнів добре володіють мовою, подорожують за кордоном, це допоможе їм у майбутньому», — зазначила директор установи