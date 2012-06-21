У Харківському національному університеті внутрішніх справ за участі Генерального консула Республіки Польща у Харкові Януша Яблонського відкрили Центр українсько-польського розвитку. Тут розроблятимуть і реалізовуватимуть програми освітнього, культурного і наукового співробітництва з польськими вишами й іншими установами. За допомогою центру планують створити умови для вивчення польської мови курсантами і викладачами ХНУВС, організовувати спільні українсько-польські наукові заходи і тренінги, налагодити обмін студентами й досвідом між харківськими правоохоронцями та їхніми польськими колегами.
— Співпраця з європейськими інституціями щодо забезпечення реформування безпекового сектору — важливий елемент обласних програм, ухвалених з ініціативи голови Харківської облдержадміністрації. Консульство Польщі та польський уряд надають нам допомогу в цих питаннях. Створення центру стало ще одним кроком у напрямі обміну передовим досвідом. Уже розробляють стратегію громадської безпеки на 2018 рік. У її формуванні беруть участь європейські колеги, зокрема представники Польщі, — зазначив директор департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов.