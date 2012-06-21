У всеукраїнському етапі щорічного огляду-конкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку від Харківської області брали участь три заклади, які було визнано переможцями обласного етапу у 2016 році. Заклади, що брали участь у конкурсі, оцінювали за такими критеріями: створення безпечних умов оздоровлення та відпочинку дітей, якість медичного обслуговування, організація харчування, рівень виховної роботи тощо.
Друге місце в країні у номінації «Заклад санаторного типу» за підсумками конкурсу Міністерства соціальної політики України посів дитячий оздоровчий табір санаторного типу «БМВ» на базі державного підприємства «Клінічний санаторій «Курорт «Березівські мінеральні води».
У «БМВ» минулого літа оздоровлювалися та лікувалися 1662 дитини з Харківської, Сумської, Донецької, Луганської областей. Вони змогли не лише відпочити, а й підлікуватися — отримали комплекс лікувальних процедур: вживали мінеральну воду і відвари лікарських трав, їм застосовували інгаляційну терапію, теплолікування та найрізноманітніші цілющі ванни тощо. Серед маленьких таборян були й діти-переселенці із зони АТО. З ними працював психолог.
Також чимало веселих і цікавих заходів було організовано для хлопчиків і дівчаток. За оздоровчий сезон у «БМВ» провели майже 90 спортивних турнірів, 72 флешмоби і 60 дискотек. Кожен загін — а їх було понад 50 — зняв короткометражний фільм, кліп (або мультик), побудував курінь, зробив хутір (або станцію), придумав образ, намалював газету та інше.
В управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації повідомили, що під час підбиття підсумків дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» Куп’янської територіальної профспілкової організації Південної залізниці та дитячий заклад з денним перебуванням «Ромашка» Чугуївської гімназії №5 відзначено подяками за участь у номінаціях «Позаміський заклад відпочинку і оздоровлення» та «Табір із денним перебуванням».
Отже, є підстави очікувати, що і цьогорічний сезон харківські оздоровниці проведуть на висоті.