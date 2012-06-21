Найбільша в Україні харківська школа астрономії отримала власний університетський корпус. У новому приміщенні розташується НДІ, кафедра астрономії, тут готуватимуть спеціалістів, а також науковці разом зі студентами працюватимуть над дослідженнями.
«Науковці Харківщини чекали на цю подію 10 років, — зазначила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час урочистої церемонії відкриття корпусу. — Солідарні зусилля вчених, влади, громади та бізнесу дали змогу нам відчинити двері сучасної будівлі, яка стане домом для харківської астрономії».
«Україна — відома у світі астрономічна держава. Наша країна має, мабуть, найбільшу кількість висококваліфікованих астрономів, відомих у світі своїми досягненнями», — наголосив директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Ярослав Яцків, вітаючи колег зі святом.
Він зазначив, що астрономічна школа Харківщини, яку заснував відомий астроном Микола Барабашов, знана у світі в напрямі дослідження тіл Сонячної системи — планет, астероїдів, комет — різними методами. І нині харківські фахівці займають передові позиції.
«У нас майже 40 студентів і 30 наукових співробітників. У кількох невеликих кімнатах кафедри ледве поміщалися наші співробітники, студентам нікуди було дітися. Лекції читали в аудиторіях: викладач надавав інформацію — й усе, контакту зі студентами майже не було. А тепер ситуація буде іншою. Студенти зможуть із першого курсу долучатися до наукових досліджень, спілкуватися з науковцями. Це дуже корисно», — зазначив завідувач кафедри астрономії НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна Юрій Шкуратов.
Під час урочистого відкриття нового корпусу Юлія Світлична повідомила, що у найближчій перспективі розглядатимуть питання реконструкції Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна.