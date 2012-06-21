Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Бурі чотирилапі велетні, які оселилися в Харківському зоопарку, відчуваючи справжній прихід зими, наразі готуються до зимової сплячки. Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію зоологів звіринця.
Як розповіли доглядальники ведмедів, у їх підопічних вже відбулася перебудова обміну речовин в організмі, помітні підшкірні запаси жиру, котрих вистачить на весь період зимової сплячки.
Але найголовніше, чим сьогодні заклопотані і клишоногі, і працівники зоопарку, так це облаштуванням теплого і затишного барлогу. Досвідчені зоологи стверджують, що вся нинішня поведінка ведмедів свідчить про їх повну готовність відійти до зимового сну. Отож Новий рік, швидше за все, вони зустрінуть під власне мирне посопування носами і ведмежого Діда Мороза побачать хіба що уві сні.
Сон клишоногих, оскільки він дуже чуйний, буде пильно охоронятися працівниками звіринця, щоб не допустити жодного галасу побіля барлогів.