Харківські школярі привезли з Міжнародних олімпіад одразу сім медалей. Срібло та бронзу з хімії, біології, математики та інформатики. Та золото з фізики.
За нагороду з фізики в Індонезії змагались 350 учнів із 88 країн світу. У підсумку, Україна виборола два золота. Одне поїхало до Одеси, інше – до Харкова. Його виборов десятикласник Сергій Кригін.
Перемога Сергія Кригіна – унікальна. Адже українець – десятикласник, а всі завдання розраховані на випускників шкіл.
Плани у юного фізика – через рік навчатися в Америці чи Німеччині. Проте не всі переможці рвуться за кордон. Олександр Коломієць, який виборов бронзу з хімії, вчиться в Україні – минулого року він вступив до харківського університету.
Втім, медалістам доводилося додатково займатися в університетах, бо школи не мають грунтованої наукової бази. Частково її посилять з нового навчального року. Тому вчителі очікують, що сім медалей – не межа, і харків’яни зможуть побити цей рекорд вже наступного року.
Загалом цьогоріч юні українці на міжнародних олімпіадах з фізики, хімії, біології, математики та інформатики завоювали аж 21 нагороду.