Вчора, на біологічній станції Харківського національного університету ім. Каразіна в селі Гайдари, Зміївського району бабак традиційно прогнозував погоду.
Про це повідомляє сайт StatusQUO.
«Тимко передбачив, що лютий буде холодним, а через 6 тижнів настане тепла весна», – повідомив доктор біологічних наук і доглядач байбака Віктор Токарський.
Робити прогнози Тимко не поспішав, будити його довелося довго. Він ніяк не хотів покидати свій будинок. Як зізнався біолог, небажання Тимка повідомляти погоду було викликано не тим, що він ще спав, а з іншої, сімейної причини – у нього з'явилася дружина.
Віктор Токарський також розповів, що «наречену» Ларису для Тимка привезли зі Світловодська і висловив сподівання, що в них все заладиться і вже наступного року з’явиться потомство.
Крім погодного в цьому році Тимко зробив і безвізовий прогноз. Перед гризуном поставили дві таблички: на одній було написано «безвіз в 2017 році», а на іншій «безвіз з відстрочкою». Бабак три рази підходив до табличок. Один раз Тимко пішов в сторону відстрочки, а два рази передбачив безвіз в 2017 році.
Традицію пророкувань весни в 2004 році поклав Тимко Перший. Тимко дав численне потомство, один з його дітей, син Тимко II, продовжив справу батька після його смерті в 2012-му. Перші пророцтва Тимка II не відрізнялися точністю: наприклад, він передбачив, що в фінал Євро-2012 вийдуть Польща та Україна. Однак, з часом гризун-синоптик навчився давати більш правдиві прогнози.