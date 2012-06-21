Четвертий спортивний ярмарок «Харків — спортивна столиця», що відбувся в обласному центрі, ознаменувався новим рекордом України — «Наймасовіша демонстрація елементів з тхеквондо». У масштабному видовищі біля головної сцени центрального парку взяли участь 2 тисячі й один тхеквондист різного віку та їхні тренери. Встановлений рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів.
«Для нас украй важливо, щоб наші діти і молодь займалися спортом і саморозвитком, а завдання міста — створювати для цього всі умови», — зазначив, отримуючи почесний диплом та вручаючи міські відзнаки активістам, перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Після головного дійства відбувся масштабний парад спортивних федерацій міста. Для гостей ярмарку спортсмени підготували видовищне шоу — масовий виступ за участю акробатів, гімнасток, представників бальних танців, черлідінгу та воркауту.
Усього в ярмарку спорту, який розмістився на кількох локаціях, взяли участь 60 спортивних федерацій Харкова і 25 міських спортивних організацій. На центральній алеї проходила презентація спортивних клубів, організацій, а також кращих міських фітнес-клубів. Бажаючі мали змогу ознайомитися з їхніми досягненнями та записатися у вподобані клуби і секції.
На спортивних майданчиках відбулися турніри з міні-футболу, волейболу, тенісу, в яких позмагалися всі бажаючі. У зоні бойових єдиноборств пройшли показові виступи з таких видів спорту, як кемпо, ушу, кікбоксинг, муей-тай, дзюдо та інші.
«Завдання ярмарку — презентувати харків’янам спортивні федерації, щоб люди спробували свої сили в тому чи тому виді спорту. Варто зазначити, що представлені не лише традиційні види спорту, а й незвичні для Харкова. Приміром федерація бейсболу, американського футболу і деберцу», — наголосив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров.