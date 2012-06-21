У Харкові на новому сайті департаменту підприємництва та споживчого ринку міськради започаткують два електронні сервіси для бізнесу.
Як повідомила директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, один із сервісів — це електронний бізнес-навігатор для підприємців. Тут буде розміщено інформацію про підприємства малого і середнього бізнесу, дослідження маркетологів і статистичні дані. Він може бути корисний не тільки підприємцям, а й усім харків’янам, оскільки на сайті можна буде знайти інформацію про торгові точки, ресторани, кафе та інші об’єкти сфери послуг. Другий ресурс «Допомога підприємцю» представлятиме сервіс, на якому фахівці надаватимуть підприємцям онлайн-консультації. Тут можна буде дізнатися, як залучити інвестиції у свій бізнес, скласти бізнес-план тощо. Він стане у пригоді тим, хто розпочинає власну справу, і учасникам ринку зі стажем.