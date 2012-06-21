Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За останні дні минулого тижня в області зареєстровано кілька масових отруєнь дорослих та дітей.
Як розповідає SQ, в першому випадку п’ятеро осіб, які відпочивали на базі в Старому Салтові були госпіталізовані у токсикологічне відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння.
За інформацією головного управління Національної поліції в Харківській області група харків’ян, що перебувала на відпочинку на одній із баз смт. Старий Салтів Вовчанського району вирішила прогулятися лісом поблизу села Металівка. Там вони зібрали гриби, які потім самостійно приготували до обіду. Через деякий час відпочиваючі відчули себе погано і викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала їх в лікарню.
Також в обласну дитячу лікарню №1 було доставлено трьох вихованок дитячого садка №117. За даними силовиків, двійнята 2012-го і дівчинка 2014 го років народження за попереднім діагнозом отримали опіки слизової оболонки рота і стравоходу від речовини «білизна».
Згодом у Харківській облдержадміністрації повідомили, що отруєння саме цією хімічною речовиною не підтвердилося, сьогодні о 12:00 пацієнток виписали додому.
У поліції повідомили, що батьки не зверталися з заявами і ніяких претензій до вихователів дитячого садка не мають. Правоохоронці провели за даним фактом перевірку і не планують відкривати кримінальне провадження.