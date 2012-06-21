Слідом за першим гуманітарним вантажем мешканцям Авдіївки від Харківщини, що складався з понад 20 тонн продуктів харчування, 20 тонн палива, дизель- і бензогенераторів, теплоелектрообігрівачів та іншого необхідного для виживання краму, слобожанці через два дні відправили потерпілим будівельні матеріали для відновлювальних робіт. Другий гуманітарний вантаж з регіону прибув до зони АТО вдень 4 лютого.
«Ми привезли три тонни цементу, 300 листів шиферу, 30 рулонів руберойду, 600 квадратних метрів плівки, а також 10 кубометрів пиломатеріалів. А Днями плануємо привезти ще палива», – розповів директор департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Павло Пономаренко, який супроводжував вантаж на Донеччину.
Як повідомила керівник області Юлія Світлична, в регіоні продовжує працювати оперативний штаб для надання допомоги жителям Авдіївки, який щоденно реагує на найгостріші потреби постраждалих мирних мешканців.