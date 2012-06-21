Запорізька компанія «Харвест Індустріалес», заснована 4 серпня 1997 року, цьогоріч відзначила своє 20-річчя. Вона першою запропонувала жителям області металопластикові вікна й стала законодавцем стандартів якості. Перші вікна, встановлені фахівцями «Харвеста», і нині прикрашають будинки запоріжців. Про компанію «Харвест Індустріалес» ми попросили розповісти її директора Владислава Бондаревського.

— Із початку створення нашої компанії, — каже Владислав Миколайович, — одразу обрали стратегічного партнера — німецьку компанію «REHAU», виробника зі світовим ім’ям, який і нині лідер в Україні. У рейтингах віконних систем «Вибір року – 2015» та «Вибір року – 2016» вона посіла перше місце. Для нас це не лише постачальник, а компанія, що займається впровадженням та підтриманням контролю якості і встановлює високі євростандарти для всіх своїх партнерів. Ми зі свого боку підтримуємо таку політику поліпшення якості та сервісного обслуговування.

Владислав Бондаревський також розповів, що компанія готова надати бажаючим весь спектр віконних систем, враховуючи найвибагливіші вимоги клієнтів: від красивого дизайну до підвищення звуко- і теплоізоляції. «Харвест Індустріалес» — це одна з небагатьох компаній, яка, не зважаючи на всі проблеми будівельного ринку, не може дозволити собі знижувати ціни за рахунок якості, як це робить більшість компаній на ринку металопластикових вікон, використовуючи фурнітуру низького цінового сегмента, тонкий метал, низької якості пластик. На думку пересічного клієнта всі вікна однакові, та під час експлуатації неякісні функціонують не більше 2—3 років.

— Головний принцип нашої роботи, — зазначає директор, — це бажання допомогти клієнтові, який до нас звернувся. Адже холод у квартирах, підвищення тарифів на комунальні послуги, економія енергоресурсів є актуальними проблемами. Люди почали замислюватися над тим, як правильно інвестувати кошти, щоб у будинку було тепло та затишно.

Компанія «Харвест Індустріалес» спільно з держпрограмою, що стартувала в 2015 році, де держава компенсує 35 відсотків витрат на вікна, успішно реалізує проекти запоріжців з утеплення приватних будинків та квартир. З перших днів роботи програми компанія активно працює в напрямі утеплення багатоквартирних будинків, жителі яких створили ОСББ і можуть самостійно приймати рішення щодо витрат коштів на належний стан будинку, його модернізацію та утеплення. Так, компанія «Харвест Індустріалес» реалізувала проект з утеплення та заміни вікон у під’їздах дев’ятиповерхівки на вул. Чарівній,153-а ОСББ «Чарівний світанок». На черзі ще 10 таких проектів. При цьому «Харвест Індустріалес» — одна з небагатьох фірм, які мають відповідні ліцензії, сертифікати та весь пакет документів для реалізації подібних проектів.

Фахівці «Харвест Індустріалес» постійно удосконалюють своє обладнання новими сучасними механізмами і технологіями. Так, щойно стали модними панорамні вікна з розсувними системами, їх одразу запровадив у виробництво «Харвест». А ще, спільно з REHAU, «Харвест Індустріалес» виготовляє сертифіковані вікна для пасивних (не опалюваних) будинків.

Незважаючи на труднощі, нестабільну економічну ситуацію в Україні, уже 20 років ця компанія є лідером на віконному ринку і налаштована на пошук нових підходів для розвитку можливостей у віконній сфері, технологій, підвищення стандартів якості.