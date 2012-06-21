Одне з двох полтавських сіл може цього місяця отримати статус найкращого в Україні. У межах всеукраїнського соціального проекту «Сільські ревізори» їх внесено у ТОП-10 таких. Чекати на рішення залишилося недовго — голосування в інтернеті завершиться 16 лютого.
Чому «ревізори» називають полтавські села найкращими? Згідно з умовами проекту, вони торік певний час жили в цих селах і мали змогу оцінити їх. Зокрема Хейлівщину Чорнухинського району. Цей мальовничий куточок з малої батьківщини Григорія Савича Сковороди так припав до душі, що йому вони віддали 56 балів із 60. Найбільша проблема в селі — із транспортним сполученням (усього один автобусний рейс за тиждень) і медициною. Також з освітою — 80-річну школу, в якій усього 25 дітей, планують закрити. Зате в селі є робота: тут працює агрохолдинг, що спеціалізується на рослинництві, а також два міні-комбікормових заводи, МТФ на 200 голів ВРХ, йдеться у підсумковому звіті ревізії.
У Гоголевому Великобагачанського району проектантам дуже сподобалася тамтешня школа. І хоч там поганенькі дороги і є проблеми з інтернетом, зв’язком та вуличним освітленням, воно отримало 50 балів із 60. Отже, голосування триває. Дуже важливо, що село, за яке віддадуть найбільше голосів, отримає, крім титулу, ще й грантовий сертифікат на розвиток інфраструктури.