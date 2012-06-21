В умовах війни на cході України багато херсонців, так само як і мешканців інших регіонів, надають посильну підтримку військовим, стають волонтерами і за змогою передають солдатам необхідні їх речі, медикаменти, продукти.
Так, звичайні продавці на ринку, що у Дніпровському районі, зібрали кошти та закупили вологі серветки — саме те, що просили наші бійці.
Житель Херсона, який здійснює свою підприємницьку діяльність на Дніпровському ринку, передав їм благодійну фінансову допомогу, але виявив побажання не зазначати своє ім’я, бо робить це не для піару, а задля перемоги.
Загалом спільними зусиллями закуплено вологих серветок на суму понад 4000 грн, які будуть передані волонтерами до Донецької області.
Це не вперше продавчині ринків Дніпровського району допомагають українським бійцям. У минулому році вони передавали солдатам берци, теплі речі, в’язані носки, жилети, светри, рукавички, обладнання, кошти для придбання військового одягу.
«Нам хочеться, щоб коли наступить день перемоги, а ми віримо, що він прийде, кожен громадянин сказав спокійно – і я долучився до цього, я зробив все, що міг», — зазначили вони.