Все більше мешканців Херсонщини звертаються до регіонального центру комплектування з бажанням стати прикордонником. Вони прагнуть виконати свій конституційний обов’язок, — захищати незалежність та територіальну цілісність України.
Протягом минулого року більше двохсот юнаків та дівчат з Херсонщини успішно пройшли психологічний відбір та медичну комісію. Вони прийняли присягу на вірність Україні та пройшли навчання в Центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Тепер молоді люди сумлінно проходять службу в підрозділах охорони кордону по всій Україні.
Крім того, для всіх охочих пов’язати своє життя із службою в офіцерських пагонах та отримати вищу освіту є змога вступити до Національної Академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. Цього року вже близько 20 херсонців виявили таке бажання.