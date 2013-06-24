Мешканці Херсонщини, які вимушено евакуюються з населених пунктів через загрозу затоплення, можуть знайти житло у безпечних районах країни, скориставшись програмою «Прихисток». Про це повідомляє Урядовий портал.

Оголошення про надання прихистку розміщують безпосередньо люди, власники житла. Тому кожен переселенець може знайти тимчасове безкоштовне житло у будь-якому регіоні України на кілька днів чи на довший період.

За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.

Щоб побачити пропозиції вільного житла, достатньо зареєструватися на сайті «Прихисток» і за допомогою системи фільтрів підібрати помешкання, а після обрання потрібного варіанту – зв’язатися з власником.

«Прихисток» є волонтерською ініціативою. Її у перший день повномасштабного вторгнення запустила народний депутат України Галина Янченко. Пізніше програма отримала Урядову підтримку.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів Мінреінтеграції визначено відповідальним виконавцем проекту «Прихисток». Міністерство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат за прихисток переселенців.