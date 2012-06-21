До пункту збору гуманітарної допомоги постраждалим в Авдіївці, який знаходиться в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА почала надходити необхідна підтримка. Першим відгукнувся Департамент екології та природних ресурсів ОДА, які надали продукти харчування, теплий одяг, памперси, серветки та інше.
Нагадаємо, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв’язку з тим, що місто залишилось без тепла, світла і води. В переліку першочергових заходів — забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.
Як відомо, за даними Міністерства оборони України, вчора, 1 лютого, російсько-окупаційні війська силами групи близько 30 осіб здійснили чергову спробу штурму. Противника зупинено. Протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних ударів. Від обстрілів страждають не тільки військові, які боронять Україну від російсько-терористичних військ, але й місцеве населення. В результаті — зруйновані оселі мирних українців, пошкоджені траси водо- та електропостачання. Багато будинків залишились без тепла.
За останніми даними прес-центру Штабу АТО: «Спільним центром з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін разом з СММ ОБСЄ вжито дієвих заходів щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню в районі населеного пункту Авдіївка. Це дозволило розпочати проведення екстрених ремонтних робіт на важливих комунікаціях міста.