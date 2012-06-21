У Генічеському районі Херсонської області представники органів виконавчої й законодавчої влади підбили підсумки виконання державної програми із розселення та облаштування кримських татар. У межах зустрічі до Ново-олексіївської загальноосвітньої школі І—ІІІ ступенів №1 завітали народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівництво Генічеського району та обласної державної адміністрації. Колективу школи передано додаткове сучасне обладнання.
Гостей радо зустріли учні, вручили короваї та підготували творчий подарунок, виконали татарські й українські національні танці й пісні. Директор школи Ленур Люманов розповів, що новоолексіївська школа єдина на материковій частині України, де кримськотатарську мову викладають як основний предмет, а не факультативно. «У школі навчається 569 дітей, і 333 з них кримські татари, — зазначив директор. — З огляду на те що тут завжди навчалося багато представників кримськотатарської національності, ще з 1988 року викладають рідну мову. Сподіваємося, що до кінця 2017 року школа, яка нині з російською мовою навчання, перейде на українську. Адже, перебуваючи в складних відносинах із сусідньою країною-окупантом, громадяни України повинні навчатися рідною мовою». Під час екскурсії школою гостям презентували нову техніку для оснащення класних аудиторій (телевізори, мультимедійну дошку), яку придбали за кошти державної програми з розселення та облаштування депортованих кримських татар.
«Програмою передбачено 1,1 мільйона гривень для Херсонщини та Генічеського району саме на освітню галузь, — зауважив Рефат Чубаров. — Вважаємо, що розпочали плідну спільну роботу, яка дасть змогу згуртувати український і татарський народи у спільній боротьбі за повернення Кримського півострова до складу України». Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підкреслив: «Наша спільна мета — виховання розумних, патріотичних і добрих дітей, адже вони — наше майбутнє. Новоолексіївка завжди була селищем, найбільш заселеним кримськими татарами. Вони завжди були патріотами України. Тож нам потрібно підтримувати і допомагати одне одному».