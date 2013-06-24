На підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб. Йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою. Небезпека пов’язана з якістю питної води. Адже підтоплення таких об’єктів, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У нас є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції. Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров’я готова до реагування», — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Моніторинг та епідемічний нагляд на підтоплених територіях проводять фахівці центрів контролю та профілактики хвороб. Наразі мобілізовано 84 групи фахівців з 6 областей для спостереження та контролю. Зокрема, спеціалісти відбирають проби води з річки та криниць, допомагають з дезінфекцією колодязів на територіях, які зазнали підтоплень та інформують населення щодо способів профілактики кишкових інфекцій.

У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. Запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на 2 місяці.

Спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб за потреби забезпечуватимуть населення засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень.

Загалом, дослідження поверхневих водойм та питної води проводять за кількома показниками: мікробіологічні та вірусологічні, санітарно-хімічні (жорсткість, вміст солей, мінералів тощо), токсикологічні (вміст хімікатів, отрут), на вміст нафтопродуктів або поверхнево-активних речовин.