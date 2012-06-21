На колегії Херсонської обласної держадміністрації підбили підсумки діяльності органів влади щодо забезпечення захисту території області від можливого збройного конфлікту та зміцнення територіальної оборони Херсонщини.
З ініціативи голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва було започатковано проведення спільно з Херсонським обласним військкоматом навчань та зборів військовозобов’язаних. Це дало змогу вибудувати систему територіальної оборони області та сформувати її підрозділи в районах. Торік сформовано 21 підрозділ тероборони, пройшли навчання та зборову підготовку 4000 військовозобов’язаних, з них майже 300 офіцерів запасу. Для проведення польової підготовки за кошти обласного бюджету закупили 562 комплекти спеціальної форми військового зразка (зимові та літні комплекти) на 1,362 мільйона гривень.
Досвід Херсонської ОДА щодо підготовки загонів територіальної оборони підтримав Генштаб Збройних сил України, затверджено проведення Єдиного всеукраїнського стрілецького дня на добровільній та безоплатній основі. Його проводитимуть на всій території України щомісяця в останні п’ятницю-суботу.
— Позитивного результату досягнуто у створенні 241 військового полігона, — каже заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан. — Це дасть змогу використовувати полігон у проведенні навчань і зборової підготовки підрозділів тероборони. Також вдалося врегулювати питання колишнього авіаційного полігона «Херсон» та Національного природного парку «Олешківські піски».
Для належного захисту адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим Укрзалізниця надала оперативно-тактичному угрупованню «Південь» списані залізничні рейки. А державне підприємство «Палада» — безплатно 400 протитанкових загороджень. За рахунок обласного кошторису підрозділам угруповання «Південь» для облаштування фортифікаційних споруд передано матеріально-технічних засобів на 327 тисяч гривень.
Торік розпочато роботу з розміщення в регіоні на постійній основі підрозділів 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Це дасть змогу не тільки зміцнити обороноздатність регіону, а й залучити місцеве населення до її обслуговування. А в майбутньому — поліпшити показники соціально-економічного розвитку області.