Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня отримала в дарунок два реанімобіля, які повністю оснащені спеціальною технікою для транспортування дітей грудного віку й недоношених малюків.
«Такі автомобілі були необхідними для нас, адже в наявності лікарні лише одна машина швидкої допомоги, яка була обладнана застарілою технікою. Тепер ми можемо спокійно транспортувати малюків до медичних центрів Києва й у лікарню з усіх пологових будинків Херсонщини», — зазначила головний лікар КЗ «Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні» Херсонської обласної ради Інна Холодняк.
На урочисту передачу реанімобілей завітали й керівники обласної державної адміністрації та обласної ради.
Очільник облдержадміністрації Андрій Гордєєв сказав: «Якщо хоча б одне життя буде врятоване завдяки цим реанімобілям, їх передача буде виправданою. Найважливіше в нашому житті — це діти, адже вони є нашим продовженням і майбутнім України».
Як поінформував директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Короленко, такі автомобілі вперше за історію незалежної України були придбані за кошт обласного бюджету і державної субвенції. Загальна вартість машин становила 8,6 млн гривень саме для дитячої лікарні.
Під час презентації нових машин за участю медичного колективу лікарні отець Ігор освятив автомобілі на гарну службу й допомогу дітям.
Усім бажаючим продемонстрували роботу обладнання реанімобілів і показали, що вони дійсно стануть у пригоді дітям, яким необхідно надати екстрену медичну допомогу.