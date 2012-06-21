Торік фахівці управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області виявили порушень у сфері держзакупівель майже на 92 мільйони гривень.
Як повідомляє прес-служба управління, за результатами аналізу державних та публічних закупівель (без виходу на об’єкт контролю шляхом запиту документів) аудитори запобігли порушенням на понад 89 мільйонів гривень. Через це розірвано 9 договорів на 18,41 мільйона гривень і скасовано 8 конкурсних торгів на 70,74 мільйона. Ревізії вилились порушникам у судові справи. Також аудитори виявили порушення, що не призвели до втрат, на загальну суму 2,67 мільйона гривень через придбання товарів і послуг без проведення процедур державних закупівель.
Фахівці управління досліджують дотримання підприємствами, установами та організаціями області вимог законодавства у сфері державних та публічних закупівель і за зверненням правоохоронних органів. Приміром, відповідно до звернення УСБУ в Херсонській області дослідили закупівлі ДП «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі замовник) установки для повірки (калібрування) лічильників води (витратомірів) на загальну суму понад 628 тисяч гривень.
Аналізуючи надані матеріали, державні аудитори встановили такі порушення: замовник провів процедуру закупівлі іншого товару, ніж товар, визначений у річному плані; замовник не відхилив пропозиції учасників торгів №1 та №2, пов’язаних між собою, які фактично контролює одна фізична особа; пропозиція від учасника №1 не відповідала умовам проведення торгів, що не завадило йому перемогти. До речі, переможець не надав повного обсягу документів, а замовник в укладеному договорі змінив місце постачання товару з адреси в Херсоні на адресу в Києві, чим також порушив вимоги чинного законодавства про закупівлі.
Після направлення замовникові інформації про виявлені порушення з рекомендацією вжити заходів з розірвання договору, виконання зобов’язань, за яким призвело б до нераціонального і неефективного використання бюджетних коштів, замовник визнав порушення, а нікчемний договір розірвав.
Аудитори Херсонщини відстежують і законність надання адресної допомоги. Вони, приміром, з’ясували, що управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради призначало і надміру виплачувало грошову допомогу п’яти переміщеним особам за наявності у членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, загалом на понад 115 тисяч гривень.
Державний бюджет зазнав збитків на загальну суму 85,85 тисячі гривень через те, що шість внутрішньо переміщених осіб отримали грошову допомогу за недостовірними даними облікових карток платника податків. Також встановлено сім випадків незаконного призначення і виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму, що перевищує 133 тисячі гривень, за даними паспортів громадян, які компетентні органи обліковують як втрачені, вкрадені або належали особам, які на дату призначення виплат померли. Тепер з порушниками розбиратимуться правоохоронці.
Леонід КАЛІНІЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»