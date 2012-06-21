Керівники всіх загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини підтримали ідею переходу на навчання українською мовою. Про це вони повідомили під час наради в Херсонській обласній державній адміністрації. За інформацією тамтешнього управління освіти, науки та молоді, у 26 з 470 загальноосвітніх шкіл навчання проводиться російською мовою.
До речі, рішення про поетапний перехід загальноосвітніх державних закладів на навчання державною мовою ухвалювали в червні 2017-го на засіданні колегії Херсонської облдержадміністрації. На нараді йшлося про те, що з нинішнього навчального року перехід на українську планується розпочати з початкової школи. Потім планується переводити на навчання українською п’яті класи загальноосвітніх шкіл.