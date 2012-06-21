Завдяки спільній взаємодії з митними органами Туреччини, співробітники Херсонського управління протидії митним правопорушенням митниці ДФС викрили протиправні дії українського підприємства. Підприємству вдалося приховати від митного контролю товарів на загальну суму понад три мільйони гривень.
Як повідомив в. о. начальника Херсонської митниці ДФС Михайло Закалінський, київська фірма, при отримані вантажу із Туреччини на території одного із підрозділів митного оформлення Херсонської митниці, «забула» задекларувати більшу частину вантажу. Серед не задекларованих товарів були автозапчастини, дорога тканина, шкіра для пошиття взуття та інше. Під час проведення аналітичної роботи у херсонських митників відразу виникли сумніви щодо автентичності документів. У зв’язку з цим прийняли рішення про підготовку та направлення запитів до митних органів Туреччини. Турецькі колеги повідомили, що не задекларовані товари відносяться до поставки вантажу на адресу іншої української компанії, а експортерами вантажів є дев’ять турецьких компаній. Тепер горе-фірмі доведеться сплатити 1,2 мільйони гривень митних платежів.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На порушника складено протокол.