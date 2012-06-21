Після восьмимісячної перерви відновило роботу сумське ПАТ «Хімпром», де запрацювали цехи з виготовлення гранульованого суперфосфату та фосфорної кислоти.
Як повідомила прес-служба підприємства, цьому передували ремонт та інші види робіт, завдяки яким виробництво вдалося запустити у визначений термін і в штатному режимі.
За словами начальника цеху гранульованого суперфосфату Михайла Борисова, протягом липня сумські хіміки виробили і відвантажили замовникам України, Молдови та Болгарії 13 тисяч тонн уже традиційної марки добрив NP 12:24, а зараз освоюють виготовлення нового виду мінеральної поживи NPK 6:24:12. Зокрема тривають промислові випробування та налагодження відповідного технологічного процесу.
Роботу цеху фосфорної кислоти в липні було організовано у три зміни, тож робітники успішно виконали план з виробництва профільної продукції та відвантаження фосфогіпсу. Зараз тут посилено навчають та готують персонал для організації четвертої зміни, аби наростити виробництво і за потреби виконати замовлення партнерів підприємства.
Загалом же сумський «Хімпром» спеціалізується на виготовленні двоокису титану, мінеральних добрив, сірчаної та фосфорної кислоти, залізо-оксидних пігментів та коагулянтів.