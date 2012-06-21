Через два-три тижні на поля Черкащини вийде посівна техніка. Звичайно, можливі поправки на погоду, але аграрії сповнені оптимізму, адже завчасно підготувалися до весняної сівби. Це підтверджує й начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Ігор Колодка. Сільгосппідприємства накопичують мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння, паливно-мастильні матеріали для весняно-польових робіт. Виробники, за даними управління агропромислового розвитку, забезпечені дизельним пальним на 74%. Уся посівна техніка повністю готова до роботи.
Експерти, фермери, керівники господарств прогнозують подорожчання весняно-польових робіт. Посівний матеріал і добрива від іноземних компаній, які встановлюють ціну залежно від курсу валюти, істотно здорожчають. Те саме можна сказати і про тих вітчизняних виробників, у яких ціна мінімально прив’язана до курсів валют.
Зрозуміло, може вдарити по кишенях аграріїв і ціна на пальне. Згідно з даними порталу Міністерства фінансів, літр дизпального на середину лютого минулого року в середньому коштував 15,54 гривні, а нині — вже 22,1 гривні. Тобто майже на третину дорожче. Хоч посівний матеріал, вироблений в Україні (його нині пропонують чимало), може відчутно знизити витрати. Не можна скидати з рахунку й ціни на добрива. Приміром, голова СТОВ «Агрокомплекс «Степанецьке» Микола Бабич із Черкащини підрахував, що його витрати на еліксир родючості зросли на 30—40%. Якщо торік безводний аміак купував по 7 тисяч гривень за тонну, то нині — по 12,3 тисячі гривень. Тішить, що нині нема дефіциту мінеральних добрив. Ще одним чинником для здорожчання посівної може стати збільшення мінімальної заробітної плати сільських трудівників. Але лякає це не всіх. У згаданому вище господарстві «Агрокомплекс «Степанецьке» вже протягом двох років мінімальна зарплатня не опускалася нижче за 4,5 тисячі гривень. Господарств, де заробітки вже давно перевищили мінімальний рівень, на Черкащині немало. Ціни на сільгосппродукцію також зростають, хоч подекуди не так швидко, як витрати.
Однак попри труднощі, хлібороби за будь-яких погодних, соціальних та економічних умов готові провести весняну сівбу, як і весь комплекс весняно-польових робіт, на високому рівні. Тим більше що й озимі культури перезимували непогано й дають підстави сподіватися на гарний урожай. Згідно з проведеними обстеженнями, майже 70% посівів перебувають у доброму та задовільному стані. У 13 районах уже підживлюють озимі по мерзлоталому ґрунту.