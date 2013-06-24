У 78-му річницю визволення Києва від нацистських окупантів на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» у селі Нові Петрівці Київської області побувала делегація перших осіб держави. Фонди музею налічують 15 тисяч предметів. Це документи й фотографії часів Другої світової війни, подій на сході України, археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, твори живопису. Останніми роками в експозиціях музею-заповідника відображено події форсування Дніпра, перебіг Київської наступальної операції, представлено речі учасників Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, Антитерористичної операції на сході України.

Президент Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам’яті пам’ятника — музею визволення Києва, повідомляє пресслужба ОПУ.

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання. «Визволення Києва, — наголосив Президент — це історія безмежної байдужості й жорстокості великих керівників і безмежного подвигу великих бійців-визволителів. Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків було кинуто в бій за визволення Києва. На неминучу смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було визволено від нацистських окупантів».

За офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тисяч загиблих. У боях за Київ полягло майже 240 тисяч солдатів і офіцерів. Згідно з підрахунками сучасних істориків, загальна кількість загиблих перевищує офіційну. Адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

Біля монумента Президент поспілкувався з учасниками бойових дій на сході України братами Олександром та Андрієм Мережками. У їхній родині два покоління чоловіків — учасники двох різних воєн: Другої світової та війни за незалежність і територіальну цілісність України. Андрій — один з воїнів-«кіборгів», які захищали донецький аеропорт.

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін отримав доручення Президента активізувати створення на території музею-заповідника центру національно-патріотичного виховання. У планах — побудувати нове приміщення для музею української військової звитяги. Там буде передбачено виставкові й експозиційні площі, фондосховища, кіно- та конференц-зали. До 80-ї річниці визволення Києва від нацистських загарбників заплановано спорудити монумент захисникам України.