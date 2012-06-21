Науковці виявили новий симптом, який може означати, що у людини почався серцевий напад.
Команда вчених та медичних експертів Університету Мічигану вивчали матеріали, які блокували коронарні артерії у пацієнтів, пише Independent.
Після дослідження фахівці підтвердили, що це був холестерин у формі кристалів.
Цей вид затверділого холестерину дослідники знайшли у понад 89% випадків, коли людей привозила «швидка».
«У попередніх дослідженнях ми показали, що холестерин перетворюється з рідкого стану в твердий або кристалічний. Він розширюється в розмірі, як лід і вода», – пояснює професор медицини Джордж Абела. – Це збільшення холестерину всередині стінки артерії може розірвати її і заблокувати кровообіг, викликаючи серцевий напад».
Спеціалісти вивчали пацієнтів у більш ніж 240 відділеннях швидкої допомоги на території США.
Коли у відділення швидкої допомоги поступав пацієнт із серцевим нападом, науковці висмоктували кристали і досліджували їхній розмір та твердість.
Як з’ясувалося, велика концентрація кристалів може пробитись крізь стінки артерій і навіть потрапити у серце.