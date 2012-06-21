Два десятки студентів із Черкас та Кропивницького взялися за дослідження історії скіфів на Черкащині. Вони розкопали кургани та Мотронинське городище в Чигиринському районі. Експедиція, як сподіваються дослідники, допоможе уточнити вік Холодноярського валу та з’ясувати нові подробиці життя прародичів українців.
Студенти досліджують кілька курганів та з’ясовують, хто спорудив для захисту Холодноярський вал. Уже є перші знахідки — фрагменти глиняного посуду, залізні вироби та грецька кераміка.Розкопки Мотронинського городища тривають вже майже 30 років. З’ясовано, що вік стародавнього поселення — понад 2,5 тисячі років, його площа сягає 200 гектарів. Це його жителів ще Геродот назвав скіфами-орачами. Сьогодні роботу старших колег продовжують студенти. Для багатьох із них — це перший досвід розкопок, тому вчитися доводиться швидко. Знайти та зберегти знахідки молодим археологам допомагають учені Інституту археології НАН України.
Проте юних археологів не обминуло й певне розчарування: у розкопаному експедицією кургані виявили могилу, яка вже двічі була пограбована. Розриті також і сусідні поховання. Як стверджують фахівці, через недосконалість українського законодавства чорні копачі своїми несанкціонованими діями просто знищують історію.
Проте юні дослідники не втрачають надії, що подальша робота буде вдалою та проллє світло ще на багато холодноярських таємниць.