Останній повний місяць в році з’явиться на небі 30 грудня 2020 року в 5:28 за київським часом (3:28 GMT). Повністю освітлений місячний диск засяє в сузір'ї Близнюків. У своїй повній фазі Місяць сходить на заході Сонця, досягає найвищої точки в небі близько опівночі і заходить зі сходом Сонця.

Чому грудневий повний Місяць називають холодним? Назва грудневого повного Місяця – «Холодний Місяць» відображає суворі погодні умови, які спостерігаються в цю пору року в Північній півкулі. Інші назви грудневого повного Місяця теж пов'язані з холодом і снігом – сніговий Місяць, морозний Місяць. Його також називають Місяцем довгої ночі, оскільки він з’являється на небі у найдовші ночі в році, які спостерігаються біля грудневого сонцестояння в Північній півкулі.

У грудні Сонце встає і заходить у найпівденніших точках від екватора. Завдяки цьому в Північній півкулі спостерігаються короткі дні і довгі ночі, а в Південній півкулі – довгі дні і короткі ночі. Крім того, Сонце не сходить і не заходить у регіонах на північ від Північного полярного кола, у той час як грудневий повний Місяць на крайній Півночі можна спостерігати протягом дня! Навпаки, в регіонах на південь від Південного полярного кола Сонце сяє над горизонтом протягом 24 годин, тут повний Місяць спостерігати не можна.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»