Компанія Honda представила новий електричний концепт-кар, який отримав назву SUV e: concept. Дебют автомобіля відбувся в рамках автосалону в Пекіні. У майбутньому прототип отримає серійну версію, яку будуть випускати для китайського ринку. Виробництво новинки налагодять на спільному підприємстві GAC-Honda. Одним з конкурентів машини стане Tesla Model Y.

Крос-купе отримав безрамкові двері, масивні колісні арки і захисний пластиковий обвіс. Крім цього машина оснащується трапецієподібними головними фарами, об'єднаними смугою зі світлодіодними елементами, а також підсвічуються фірмовим логотипом компанії Honda. У машини повністю відсутні бічні дзеркала і дверні ручки.

Всі технічні характеристики прототипу японці поки тримають в секреті, наразі відомо тільки те, що на машині встановлено передові системи допомоги водієві на дорозі. Серед них: функція напівавтономного водіння, комплекс систем безпеки під назвою Honda Sensing і мультимедійна система Honda Connect.

Наразі японці продають на деяких ринках електромобіль під назвою Honda e, який був представлений у вересні на мотор-шоу у Франкфурті. Автомобіль виконаний в ретро-стилі класичних моделей японського автовиробника 60-х і 70-х років минулого століття. Для покупки доступний Honda e з агрегатом потужністю 136 л. с. (100 кіловат). Також клієнтам пропонується електродвигун з віддачею 150 л. с. (113 кіловат). Розгін до першої сотні у обох модифікацій займає приблизно 8 секунд.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»