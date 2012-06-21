ПАТ «Укргазвидобування» підписало два контракти з хорватською компанією Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на буріння 12 нових свердловин у Полтавській області
Про це 16 серпня повідомив у Fаcebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Проект є результатом залучення інвесторів та розширення співпраці з європейським бізнесом. Водночас через такі проекти ми підсилюємо власний економічний потенціал. Проект сприятиме досягненню енергетичної незалежності за рахунок збільшення власного газовидобутку», – зазначив Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що це перший в історії найбільшої газовидобувної компанії України проект, який виконує іноземний підрядник із застосуванням надсучасного бурового обладнання.