Наша країна сподівається на співпрацю з Хорватією під час її головування в Комітеті міністрів Ради Європи та на підтримку щодо вирішення питань порушення прав людини в Криму й на Донбасі, звільнення українських політичних ув’язнених, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих територіях. Таким був лейтмотив загребської зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе з віце-прем’єр-міністром — міністром закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Марією Пейчинович-Бурич.
«Ми готові підтримати вас у виконанні цього важливого обов’язку, співпрацювати в реалізації ваших пріоритетів», — додала український урядовець, наголосивши, що відносини між державами традиційно доброзичливі, а з початком російської агресії проти України Хорватія стала одним з найпослідовніших наших прихильників у Європейському Союзі.
Україна високо цінує таку принципову позицію і вдячна Хорватії за послідовну підтримку своєї європейської інтеграції. Особливо важливою ця допомога виявилася під час ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і надання безвізового режиму для громадян України.
«Сподіваюся, ви й надалі відіграватимете важливу роль, — продовжила Іванна Климпуш-Цинцадзе. — На жаль, як Хорватія, так і Україна після здобуття незалежності були змушені захищати свою територіальну цілісність у боротьбі проти агресії колишніх метрополій. Сценарії цих агресивних дій дуже схожі, і проблеми, спричинені війною, теж схожі. Єдина відмінність полягає в тому, що наша війна почалася приблизно на 20 років пізніше, ніж у вас».
Урядовці обговорили перебіг обміну досвідом у конкретних сферах, таких, як психологічна реабілітація військових, розмінування, а також можливість створення окремої групи з вивчення хорватського досвіду європейської інтеграції. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, українські парламентарії зацікавлені у вивченні законодавчого досвіду хорватських колег у сфері європейської інтеграції.
Хорватська віце-прем’єр-міністр зазначила, що «протягом останніх двох років відносини України та Хорватії особливі, вони процвітають». Хорватія пам’ятає й цінує те, що Україна першою визнала її незалежність. «Хорватія підтримує ваші амбіційні прагнення щодо вступу в ЄС та НАТО», — запевнила Марія Пейчинович-Бурич.
Хорватія, за її словами, відкрита для співпраці з Україною. На українському ринку з’являються хорватські промислові компанії, а зона вільної торгівлі між Україною та ЄС уже має перші позитивні результати, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
Сторони обговорили можливість залучення хорватських компаній і фахівців до будівництва доріг в Україні. Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що поштовхом для розвитку туризму в Хорватії був саме проект з масштабної реконструкції доріг, і очевидно, такий досвід може бути корисним для України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»