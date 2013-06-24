Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом під час його візиту в Україну.

«Хорватський народ добре пам’ятає ціну свободи, яку він виборював під час війни за незалежність у 1990-х роках. Сьогодні Хорватія пліч-о-пліч із нами в боротьбі за справедливе майбутнє не лише України, а й усієї Європи», — заявив Дмитро Кулеба.

Український міністр нагадав, що попри усі воєнні виклики Хорватія вступила і в ЄС, і в НАТО, та висловив переконання, що Україна теж обов’язково пройде цей шлях, зокрема за послідовної та сильної підтримки хорватських друзів.

«Головною темою наших переговорів, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя. Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин не ділитимуся деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром буде реалізовано. Окремо зазначу, що допомога, яку надає Хорватія, дуже солідна, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни», — зауважив Дмитро Кулеба.

Міністр запевнив, що Україна вдячна за хорватську підтримку — військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тисяч українців, лікування наших захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

З огляду на вихід рф з Чорноморської зернової ініціативи важливою темою переговорів став український продовольчий експорт.

«Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз працюватимемо над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері — це справжній дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністри також обговорили підготовку до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться в Загребі у жовтні. Глава МЗС України висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів з розмінування в Україні.

Дипломати значну частину переговорів приділили впровадженню формули миру Президента України Володимира Зеленського, повідомляє МЗС.

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