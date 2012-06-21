Днями голова Офісу Ради Європи в Україні, представник Генерального секретаря РЄ з питань координації програм співробітництва Мортен Енберг та перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода урочисто привітали випускників тренінгової програми РЄ «Академія лідерства».
37 голів об’єднаних територіальних громад із 15 областей, які успішно пройшли навчання впродовж трьох сесій, отримали відповідні сертифікати про оволодіння навичками застосування новітнього інструментарію і кращих практик місцевого розвитку передових країн нашого континенту, рекомендованих до впровадження Комітетом міністрів РЄ.
Ця програма діє у нашій країні відповідно до чинного Плану дій РЄ для України на 2015—2017 роки. Її мета — навчити очільників органів місцевого самоврядування професійно розробляти стратегічні плани і приймати виважені адекватні рішення, формувати мобільні управлінські команди, оперативно трансформувати ймовірні загрози на можливості й уміння впоратися у своїй діяльності з викликами сучасності, ефективно формувати бачення майбутнього і шляхів досягнення запланованих цілей.
«Академія лідерства» ґрунтується на унікальній європейській методології «Cучасне лідерство для сучасної місцевої влади» і працює з 2011 року. Торік завдяки програмі РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» її адаптовано саме до підготовки керівних кадрів для нових об’єднаних територіальних громад.
Як жартують наші європейські колеги, вони не дають українським муніципалам рибу, тобто одноразову технічну допомогу, а вкладають у наші руки вудку — знання, навички, ефективні європейські практики, що підкажуть, як діяти, щоб стати заможними й успішними громадами
А голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг наголошує: в офісі вже розробляють проект наступного Плану дій РЄ для України. І головний акцент у ньому, як і раніше, робитимуть на підтримці процесів децентралізації та регіонального розвитку в Україні.