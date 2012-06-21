Старовинні покажчики, які мали б підказати, де знаходиться втрачений храм, були помилковими.
У 1964 році грецька і швейцарська команда почала розкопки ділянки у місті Еритрія, що на грецькому острові Евбея. Це місце археологи досліджували ще з 19 століття, повідомляє Грецький телеканал ERT.
Науковці шукали легендарний храм богині Артеміди — однієї з найшанованіших богинь. Храм описував античний географ Страбон, який помер на початку І століття н.е. За його словами, святе місце розташовано за
Але швейцарський археолог Дені Ноуффлер виявив, що каміння, характерні для грецьких будівель того часу, були використані у візантійській церкві, і зрозумів, що Страбон помилявся, передає Швейцарське радіо та телебачення.
Він припустив, що насправді йдеться про відстань у
Їхній аналіз виявився правильним, коли врешті цього літа вчені «пройшли стіни галерей і відкрили центр святилища Артеміди», повідомили у Грецькому міністерстві культури.
З того часу вчені знайшли будівлі, датовані VI—II століттями до н.е., зокрема й підземний фонтан, написи й монети з ім'ям Артеміда — богиня Амарінтоса.
«Тож це місце було кінцевим пунктом щорічної процесії, коли місцеві шанувальники богині полювання йшли сюди від Еретрії», — йдеться на місцевому сайт EviaZoom.