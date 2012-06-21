Старовинні покажчики, які мали б підказати, де знаходиться втрачений храм, були помилковими.

У 1964 році грецька і швейцарська команда почала розкопки ділянки у місті Еритрія, що на грецькому острові Евбея. Це місце археологи досліджували ще з 19 століття, повідомляє Грецький телеканал ERT.

Науковці шукали легендарний храм богині Артеміди — однієї з найшанованіших богинь. Храм описував античний географ Страбон, який помер на початку І століття н.е. За його словами, святе місце розташовано за 1,5 км від центру античної Еритрії.

Але швейцарський археолог Дені Ноуффлер виявив, що каміння, характерні для грецьких будівель того часу, були використані у візантійській церкві, і зрозумів, що Страбон помилявся, передає Швейцарське радіо та телебачення.

Він припустив, що насправді йдеться про відстань у 11 км (6,8 милі). Тому грецькі та швейцарські археологи перенесли розкопки до підніжжя пагорба, що поруч з рибальським селом Амарінтос. Після кропіткої роботи вони виявили портик або галерею, які могли бути частиною храму, і почали цілеспрямовані розкопки цього місця у 2012 році.

Їхній аналіз виявився правильним, коли врешті цього літа вчені «пройшли стіни галерей і відкрили центр святилища Артеміди», повідомили у Грецькому міністерстві культури.

З того часу вчені знайшли будівлі, датовані VI—II століттями до н.е., зокрема й підземний фонтан, написи й монети з ім'ям Артеміда — богиня Амарінтоса.

«Тож це місце було кінцевим пунктом щорічної процесії, коли місцеві шанувальники богині полювання йшли сюди від Еретрії», — йдеться на місцевому сайт EviaZoom. 

ВВС Україна