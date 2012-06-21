У німецькому місті Кассель споруджено Парфенон із книг, які забороняла цензура в різних країнах. Для створення арт-об'єкта скульптор із Аргентини Марта Мінухін використала близько 100 тисяч книг, повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що «будівельний матеріал» для своєрідного Парфенона в Касселі, де відбувається міжнародна виставка сучасного мистецтва Documenta, надсилали видавництва і письменники з усього світу. Серед видань, які було в різний час заборонено в різних країнах, — «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Дон Кіхот» Сервантеса, «На Західному фронті без змін» Ремарка, «Перевтілення» Кафки.
Книги утворюють колони, стіни й підлогу копії храму на афінському Акрополі. Арт-об'єкт обладнано спеціальним підсвічуванням, яке працюватиме щоночі.
Виставка сучасного мистецтва Documenta проводиться в німецькому Касселі з 1955 року щоп'ять років. Цьогорічну експозицію, 14-ту за рахунком, організовано відразу в двох містах, — Касселі й Афінах. Свої роботи на виставці представлять автори зі 160 країн світу. В Афінах Documenta триватиме до 16 липня, а в Касселі — з 10 червня до 17 вересня.