Вірян Волині просять долучитися до зведення на Донецькій землі, у місті Волноваха, Української православної церкви Київського патріархату Всіх волинських святих. Митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Михаїл озвучив цю пропозицію в перший день Великого посту.
Архієрей закликав не бути байдужими до ініціативи та зробити свій посильний внесок у будівництво церкви й, водночас, у справу єдності України. Бо східна Волноваха стала партнером західного Луцька два роки тому, коли в Україні вже тривала неоголошена війна з сусідом-агресором. А цій ініціативі передувала трагедія — розстріл російськими найманцями у травні 2014-го на Донеччині волинських військових — службовців 51-ї окремої механізованої бригади.
Як уточнив владика, храм на честь Всіх волинських святих на Донеччині — це й шана воїнам, які стали першими жертвами війни зі східним сусідом, і нагадування жителям Волновахи, що Україна в нас — одна держава, цілісна. «Це пам’ять про наших загиблих, спомин, що волиняни не стоять осторонь. Ми хочемо показати не лише дружбу на рівні зустрічі школярів, а все-таки єдність. Не їдемо туди їх вчити, як жити, а шукаємо те, що нас об`єднує», – наголосив священнослужитель.
Тож і Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, і голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик закликали усіх долучитися до збору коштів і, власне, до будівництва церкви, нагадавши, що добре діло можна робити за принципом «з миру по нитці». Тим паче, що під храм уже виділена земельна ділянка та готові усі необхідні документи для проведення робіт. У грудні 2016 року було освячене місце під спорудження цього храму та встановлений хрест у пам`ять про полеглих під населеним пунктом волинських воїнів.
Отож, як наголосив владика, треба швидко реалізувати задумане, щоб залишити по собі на сході України згадку про полеглих у боях за вільну і єдину державу.