Минулої неділі біля меморіалу загиблих під час Другої світової війни у лютому 1944 року в с. Гута-Пеняцька (нині Бродівського району на Львівщині) відправили екуменічну панахиду та провели громадське віче. У скорботних заходах взяли участь представники Української греко-католицької та римо-католицької церков, очільники області та району, посли України й Польщі, кількасот українців і поляків.
Гуту-Пеняцьку вперше згадано в історичних документах XVIII століття. 28 лютого 1944 року сюди прийшла велика трагедія: село разом із жителями відійшло у вогні у вічність. Історики твердять, що польські підпільники та радянські партизани вбили тут гітлерівців, а самі втекли. Фашистський каральний загін вдався до помсти й загнав усіх тутешніх жителів до сільської церкви, яку підпалив.
У період незалежної України на місці спаленого села постав меморіал. Останнім часом певні політичні сили надто хочуть розсварити українців і поляків. У Польщі відбулося кілька заходів, що аж ніяк не можуть сприяти добросусідству. Їхній відгомін відчули і в Україні, ганебна справа не оминула й Гуту-Пеняцьку. Цьогоріч проти ночі 10 січня вандали зруйнували тут меморіал жертвам цивільного населення під час Другої світової війни. Тоді голова облдержадміністрації Олег Синютка засудив цей акт вандалізму, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії.
Меморіал загиблим у Гуті-Пеняцькій українці нещодавно відновили власним коштом та освятили минулої неділі. На гранітному хресті викарбували: «Пам’яті близько 1000 поляків, які спочивають тут, жителів села Гута-Пеняцька та навколишньої місцевості, яких закатовано 28 лютого 1944 року. Спалене село перестало існувати. Нехай спочивають у мирі. Родини та уряд Республіки Польщі. 2005. Відновлено зусиллям української громади. 2017».
Олег Синютка на громадському вічі зазначив, що маємо нині спільного ворога, який вибухом пам’ятника в Гуті-Пеняцькій хотів підірвати польсько-українську дружбу. Очільник області щиро подякував тим людям, які долучилися до відновлення меморіалу, й висловив сподівання, що це стане добрим прикладом до відновлення українських пам’ятників, які недавно зруйнували в Польщі.Як повідомили у прес-службі ОДА, на важливості дружніх відносин між двома державами наголосив Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло. Він підкреслив, що третя сторона намагається нас посварити, тому необхідно робити все можливе для покращення польсько-українських відносин в усіх сферах.