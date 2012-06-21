У поле зору інспекторів Київводоканалу потрапили одразу 20 будинків у різних районах столиці: Солом’янському, Подільському, Шевченківському, Печерському, Голосіївському та Святошинському. З’ясувалося, що вони щомісяця споживають понад норму по майже 800 кубометрів води. Щоб з’ясувати причину, фахівці Київводоканалу та Київенерго з 20 по 29 червня проводять комплексне обстеження цих будинків. Вони перевірятимуть у них усі нежитлові приміщення, точки розбору та відгалуження холодної й гарячої води на стояках, наявність власних технологічних потреб житлового будинку тощо.
Як повідомила прес-служба Київводоканалу, це вже не перша така перевірка. Попередня тривала з 31 травня по 14 червня і охопила 10 будинків з великими втратами води.
«Фахівці Київводоканалу з’ясували, що в багатьох будинках власники нежитлових приміщень несанкціоновано підключилися до внутрішньобудинкових мереж водопостачання. Наприклад, в одному з будинків зафіксували затоплення гарячою водою підвалу. Тож спільно з Київенерго наше підприємство продовжить перевірки будинків, у яких виявлено понаднормове споживання або втрати води.
Головна мета таких обстежень — не допустити ситуації, коли мешканці, які мають лічильники, змушені сплачувати за недобросовісних власників нежитлових приміщень, що незаконно споживають воду», — прокоментував результати перевірки заступник директора розрахункового департаменту Юрій Терещенко.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»