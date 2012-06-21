На базі Сумського прикордонного загону відбувся другий етап змагань на звання кращого дільничного інспектора прикордонної служби Східного регіонального управління. В них узяли участь команди Луганського, Харківського та Сумського загонів — усього 15 військовослужбовців, які за результатами першого етапу посіли перші п’ять місць у своїх підрозділах.
Як розповів помічник начальника Сумського загону — начальник прес-служби Роман Ткач, окрім теоретичних, правоохоронці виконували й практичні завдання: з тактики прикордонної служби, особистої безпеки, застосування сили, правової, вогневої та технічної підготовки.
За підсумками командної першості перемогли господарі, другими стали представники Луганського, третіми — Харківського прикордонних загонів.
В індивідуальному заліку найкраще впорався із завданнями старшина Олег Заруба з відділу «Шалигіне» імені П.Калнишевського Сумського загону. Друге і третє місця посіли відповідно старший сержант Руслан Черкашин (відділ «Дергачі», Харківщина) та прапорщик Олександр Севідов (відділ «Краснопілля», Сумщина).
Заступник начальника штабу — начальник відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління полковник Юрій Зайцев привітав правоохоронців з такою подією і можливістю продемонструвати всі свої кращі професійні якості, побажав усім здоров’я, мирного неба, успіхів у несенні прикордонної служби.