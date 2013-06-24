Людина, яка проходить оцінювання повсякденного функціонування експертною командою, має право запросити представника, якщо їй потрібна підтримка або додаткова консультація. Це може бути лікар, соціальний працівник, адвокат або інший фахівець. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Законодавство передбачає два види представників:

Законні представники (відповідно до статті 242 Цивільного кодексу України).

Представники за довіреністю (відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України).

Крім того, відповідно до Закону України «Про адвокатуру», адвокат має право надавати правничу допомогу та здійснювати представництво.

Хто може бути присутнім на оцінюванні?

Залежно від формату оцінювання – очного, виїзного (за місцем перебування чи лікування) або дистанційного (із використанням телемедицини, за заявою особи) – можуть бути присутні:

Лікар, який направив на оцінювання – без довіреності, лише на підставі заяви людини.

Уповноважений представник, зокрема:

адвокат

законний представник

представник за довіреністю

залучений лікар

фахівець з реабілітації

соціальний працівник

фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Які документи підтверджують повноваження представника?

Для різних категорій представників передбачено такі документи:

Батьки малолітньої або неповнолітньої дитини – свідоцтво про народження.

Опікун малолітньої дитини – рішення органу опіки та піклування.

Опікун або піклувальник повнолітньої особи, визнаної недієздатною або обмежено дієздатною – рішення суду про призначення опікуна або піклувальника.

Адвокат – договір про надання правничої допомоги, довіреність, ордер або доручення на безоплатну правничу допомогу.

Інші представники за довіреністю – нотаріально засвідчена довіреність або документ, прирівняний до нотаріальної довіреності (наприклад, посвідчений військовим командиром або начальником установи виконання покарань).

Лікар, який направив на оцінювання – заява людини, яка проходить оцінювання.

Як оформлюється довіреність?

Довіреність має бути складена у письмовій формі та підписана людиною, яка проходить оцінювання. Як правило, підпис засвідчується нотаріусом, але є винятки:

Довіреність військовослужбовця, який перебуває в госпіталі або санаторії, може бути посвідчена начальником закладу або лікарем.

Довіреність військовослужбовця в частині, де немає нотаріуса, може бути посвідчена командиром частини.

Довіреність людини, яка перебуває в установі виконання покарань, посвідчується начальником установи.

Довіреність людини, яка проживає в населеному пункті без нотаріусів, може бути посвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування.

Довіреність на отримання безоплатної правничої допомоги посвідчується посадовою особою відповідного органу.

на час воєнного стану довіреності військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою

Як залучити представника?

Людина, яка проходить оцінювання, має подати заяву у довільній формі, а також копію документа, що підтверджує повноваження представника (якщо представник залучається).

Важливо: Людина має бути присутня на оцінюванні незалежно від наявності представника (крім випадків заочного розгляду).