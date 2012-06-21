На Запоріжжі протягом січня-травня 2017 року комплекс соціальних послуг та матеріального забезпечення отримали 41,7 тисячі безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,8 відсотка менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості за цей період 12,6 тисячі безробітних знайшли роботу, у тому числі: 329 осіб були працевлаштовані на нові робочі місця, 24 особи започаткували власну справу за рахунок отримання одноразової допомоги по безробіттю, ще четверо з числа внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації, а 5,9 тисячі безробітних пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
Зараз на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебуває 18,9 тисячі безробітних. Кількість вакансій у базі даних держслужби зайнятості області становить 1450 робочий місць.
Найбільш затребуваними на регіональному ринку праці є професії висококваліфікованих робітників: слюсарів-ремонтників, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців, молодших медсестер, вихователів, офіціантів, трактористів та інших представників робочих професій. Користуються також попитом фахівці з високим рівнем кваліфікації: бухгалтери з досвідом роботи та спеціалісти державної служби.