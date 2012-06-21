На сайті Білого дому оприлюднено перелік номінантів на ключові посади в уряді США.
У список увійшло 24 прізвища:
Віце-президентом став – Майкл Пенс; держсекретарем – Рекс Тіллерсон; міністром фінансів – Стівен Мнучін; главою Пентагону –Джеймс Меттіс; генеральним прокурором 9 лютого став – Джефф Сешнс, міністром внутрішніх справ – Райан Зіньці.
До списку урядовців потрапили: Сонні Пердью – міністр сільського господарства, Уілбур Росс став міністром торгівлі, Ендрю Паздер представляє міністерство праці, а охорону здоров'я та соціальні служби очолитьТомас Прайс.
Міністр житлового будівництва та міського розвитку – Бенджамін Карсон; міністр транспорту – Елен Чао; міністр енергетики – Річард Перрі; міністр освіти – Бетсі Девос; міністр у справах ветеранів – Девід Шалкін; міністр національної безпеки –Джон Келлі; начальник апарату співробітників Білого дому – Райнс Прібес; представник США на торгових переговорах – Роберт Лайтхайзер; директор національної розвідки – Деніел Коутс.
В останню п'ятірку згідно зі списком входять: постійний представник США при ООН – Ніккі Хейлі; директор Адміністративно-бюджетного управління Білого дому – Мік Малвейні; директор ЦРУ – Майк Помпео; глава Федерального агентства з охорони навколишнього середовища – Скотт Прюітт і керівник Управління у справах малого та середнього бізнесу – Лінда Макмеон.
Деякі з урядовців ще не затверджені на посадах. Для цього потрібне схвалення Сенату.