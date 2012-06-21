Аномальна спека, яка побила рекорди в Європі минулого тижня, рухається, і вона може розтопити мільярди тонн льоду в Гренландії.
Гаряче повітря, що виникло над Північною Африкою, накрило Європу. 25 липня в Парижі зафіксували приголомшливі 108,7 градусів за Фаренгейтом (42,6 градуса за Цельсієм), а температурні рекорди були побиті на всьому континенті до 6 градусів за Фаренгейтом (на 3 градуси за Цельсієм), повідомляє Accuweather.com.
26 липня представник Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО) оголосив, що атмосферний потік переноситиме спеку в Гренландію, яка втратила понад 170 мільярдів тонн (160 мільярдів метричних тонн) льоду в липні і 80 мільярдів тонн (72 мільярди метричних тонн) льоду в червні, повідомляє агентство Рейтер.
За даними NSIDC, в 2013 році інтенсивне танення в літні місяці стало нормою, а не винятком є Гренландія. Протягом 1970-х і 1980-х років Гренландія втрачала в середньому 50 мільярдів тонн (45 мільярдів метричних тонн) льоду на рік. З 2010 по 2018 рік ця цифра зростала в середньому до 290 мільярдів тонн (263 мільярдів метричних тонн) на рік. Цього літа, ступінь танення може перевершити рекорд, встановлений в 2012 році. Тоді майже 97% поверхні крижаного покриву розтануло, повідомляло на той час NASA-JPL Caltech.
2012 рік був роком особливо великих втрат льоду. Крижаний покрив втрачає свою поверхню снігу, потепління також призводить до утворення озер і кристалів льоду на поверхні, що збільшує ймовірність подальшого танення.
Доброю новиною є те, що навіть істотна втрата льоду всього за один рік, ймовірно, не створить переломного моменту для крижаного покриву Гренландії. Погана новина полягає в тому, що значна втрата льоду протягом багатьох років – без років накопичення льоду – означає, що накопичений лід в Гренландії виснажується з безпрецедентною швидкістю, кажуть вчені
На думку вчених, ще не пізно людям пом'якшити найгірший сценарій для льодів Гренландії шляхом зниження викидів парникових газів, які сприяють антропогенній зміні клімату.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»