За доброю традицією, яка склалася протягом кількох останніх років, 19 грудня Будинок футболу на кілька годин став резиденцією Святого Миколая. Цього святкового дня до штаб-квартири Федерації футболу України завітали діти військовослужбовців — учасників АТО.
Понад 100 дітей, батьки яких боронили й надалі захищають цілісність нашої держави на сході України, поринули в атмосферу справжнього свята: цікаві конкурси та вікторини, спортивні й солодкі подарунки від ФФУ, які вручали Святий Миколай разом з помічниками, щирий сміх і радісні емоції.
Дітей героїв України привітали президент ФФУ Андрій Павелко, перші віце-президенти федерації Вадим Костюченко і Назар Холодницький та легендарний у минулому футболіст, а нині технічний директор національної асоціації Олег Протасов.
«Упевнений, що, ставши дорослими, ви обов’язково досягнете успіхів у спорті. Станете чемпіонами світу або переможцями Олімпійських ігор і радуватимете своїми досягненнями рідних і всю країну», — сказав, звертаючись до дітей, президент ФФУ. Він побажав їм якнайбільше чарівних миттєвостей у житті, займатися спортом, досягати успіхів і перемагати в усіх турнірах.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»