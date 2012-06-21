У новий рік Рівненщина вперше за останні роки увійшла з бюджетом. Він становить 5,8 мільярда гривень і цілком збалансований за доходами й видатками.
— Основний пріоритет головного кошторису — його соціальна спрямованість, — каже директор департаменту фінансів облдержадміністрації Лідія Біляк. — Трансфертна політика на 2017 рік залишається незмінною, і для місцевих бюджетів області передбачено базову дотацію, освітню, медичну, соціальні субвенції. Щоправда, є особливості в їх використанні. Освітня субвенція передбачає всі видатки на утримання загальноосвітніх закладів, окрім оплати праці педагогів. Як компенсацію передбачили додаткову дотацію, однак поки що вона покриває лише 55% видатків. Утім, тепер представники місцевого самоврядування міркуватимуть, як їх оптимізувати.
Підготовку кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення теж здійснюють з обласного бюджету та бюджету міста Рівного. Загалом це 21 професійно-технічний навчальний заклад. Уперше передбачено відшкодування вартості лікарських засобів пацієнтам, що хворіють на гіпертонію, астму та цукровий діабет другого типу.
Одночасно сформували й бюджет розвитку в сумі 50 мільйонів. Це дасть змогу вже на початку року оголосити тендери, зокрема на завершення будівництва об’єктів соціальної сфери, — а саме такий пріоритет має область. Отож коли навесні надійдуть кошти з Державного фонду регіонального розвитку, не доведеться витрачати дорогоцінний час на тендери, можна відразу почати працювати.
До слова, у трьох громадах — містах Рівне та Вараш, а також у Крупецькій об’єднаній територіальній громаді рівень доходів вищий від середнього в Україні. Тож для них передбачено реверсну дотацію, тобто ці бюджети діляться з бюджетом держави.