На Рівненщині відновила роботу рада християнських церков. Її засідання вперше пройшло у форматі «Духовного ранку» в стінах обласної державної адміністрації.
«Ми хочемо не лише активізувати роботу ради, а й надати їй нового сенсу, зокрема, й через духовні ранки, — каже голова облдержадміністрації Олексій Муляренко. — Ідею підтримали представники всіх релігійних конфесій: православні, греко- та римо-католики, протестанти.
Основна ж мета духовних ранків, які тепер відбуватимуться кожного першого вівторка місяця, - вивчення Біблії, налагодження міжконфесійного діалогу, об’єднання зусиль у доброчинності для дітей та наших захисників. Тому до духовного спілкування запрошують долучитися всіх охочих.
На найближчих півроку раду християнських церков очолив архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. «Ураїнська православна церква повільно, але впевнено йде до єдності, тож нам варто подати один одному руки. А наша праця повинна спрямовуватися на соціальне служіння церкви людям», — відзначив він.
А вже 10 жовтня в Рівному пройде молитовний сніданок, на якому керівники області, ректори вищих навчальних закладів, священики молитимуться за мир в Україні та наших захисників. Неспроста ж молитовний сніданок уже другий рік поспіль відбувається у переддень Покрови та Дня захисника Вітчизни.