У ніч проти понеділка в Лос-Анджелесі відбулася 89-та церемонія вручення найпрестижнішої нагороди за досягнення в галузі кінематографа. Цього разу американська Академія кінематографічних мистецтв і наук обрала найкращих у 24 номінаціях.
Найбільше номінацій мав мюзикл «Ла Ла Ленд» — 14, однак отримав лише 6 премій і став об’єктом найбільшого конфузу за всю історію премії. Адже спершу стрічку оголосили найкращим фільмом року. Актори навіть вийшли на сцену і отримали найпрестижнішу статуетку, раптом хтось з акторів прочитав картку, яка була в конверті. На ній чорним по білому було зазначено назву іншого номінанта — фільм «Місячне сяйво», який у трьох частинах розповідає про дорослішання темношкірого парубка на ім’я Шарон.
Але найкращим режисером став-таки Дем’єн Шазелл, який зняв «Ла Ла Ленд». Він наймолодший оскароносний режисер — 32 роки.
Найкращим актором академіки визнали Кейсі Аффлека за роль у стрічці «Манчестер біля моря». А найкращою акторкою — Емму Стоун («Ла Ла Ленд»).
Золота статуетка за найкращу чоловічу роль другого плану дісталася Махершалу Алі за роль у фільмі «Місячне сяйво».
Найкращою акторкою другого плану стала Віола Девіс («Огорожі»).
Найкращий фільм іноземною мовою обирали з-поміж «Тоні Ердманн» (Німеччина), «Комівояжер» (Іран), «Друге життя Уве» (Швеція), «Моя земля» (Данія), «Танна» (Австралія). Переміг «Комівояжер».
Однак Асгар Фархаді, який зняв цей драматичний фільм, не приїхав на церемонію нагородження через «закон Трампа», яким обмежено в’їзд у США представників мусульманських країн. Фархаді та його команда відмовилися їхати до США, навіть якби для них зробили виняток.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»