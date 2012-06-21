Уже втретє в Звенигородці на Черкащині за ініціативи та підтримки районної ради відбувається свято винограду, меду і вина. У ньому взяли участь не лише виноградарі і майстри високих медозборів Звенигородщини, а й із міста Ватутіного, Лисянського, Катеринопільського, Маньківського, Монастирищенського, Смілянського, Уманського та інших районів Черкащини, а також з Одещини.
Представники Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова», де, окрім виробництва чудового вина, займаються вирощуванням різних сортів столового винограду, багато розповіли місцевим виноградарям про особливості вирощування цієї культури, продемонстрували великі можливості наукового підходу в обраній сфері.
І академічний, і Діва Марія, і чарлі, й супер-екстра — безліч сортів сонячної ягоди представили учасники виставки! До того ж звенигородці та гості міста мали змогу оцінити й придбати як виноград, так і запашний мед, посмакувати добірним виноградним вином, медовухою та медовим квасом, зробленим за старовинними рецептами. І навіть придбати цінні ліки, виготовлені з продуктів бджільництва.
Не осоромилися і місцеві бджолярі та виноградарі. Не випадково першість на виставці меду міцно утримували звенигородські пасічники, які не просто займаються бджільництвом, а постійно експериментують, впроваджуючи у своїх господарствах чимало нового і прогресивного.
Смаки смаками, а об’єктивну оцінку продукції пасічників, виноградарів і виноробів надала дегустаційна комісія. У номінації «Найважче гроно винограду» перемогу здобув Володимир Мусатов із Шевченкового, найважчу ягоду винограду виростив звенигородець Віктор Чупріненко, він виставив і найбільшу кількість сортів винограду.
Серед виробників меду за найбільшу кількість його сортів лідером визнали Романа Гайдука з Лисянки. Серед виноробів найкраще біле вино було в Олександра Балковенка зі Шполи, червоне вино — у Катерини Іщенко зі Звенигородки. Переможцям комісія вручила відповідні відзнаки, а іншим учасникам — дипломи Звенигородської райради. А всім учасникам свята дарували гарний настрій самодіяльні артисти Звенигородщини і сусідніх районів.